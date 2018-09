Polícia identifica mais um suspeito de matar médica na zona sul de São Paulo

08/09/2018 | 18:01



A polícia identificou mais um suspeito de assaltar e matar a médica Maria Eliza Calippo Aquino de Alencar, de 57 anos. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, 5. Ela foi atropelada e arrastada pelo próprio carro roubado por criminosos em uma avenida na região do Jabaquara, zona sul da capital. Um adolescente de 15 anos, suspeito de participar do crime, já havia sido apreendido. Os outros dois bandidos ainda não foram localizados.

Segundo a polícia, a médica estava voltando de um plantão, por volta das 20h30, quando foi dominada na Avenida Lino de Moraes Leme. Ela estava parada no semáforo do cruzamento com a Avenida João Pedro Cardoso, sozinha.

Ainda de acordo com a polícia, três rapazes a atacaram. Imagens captadas por câmeras de segurança, apreendidas pela polícia e divulgadas pela TV Globo, mostram que, antes de avançar na direção do Renault Logan que Maria Eliza ocupava, o trio tentou chegar primeiro ao motorista de outro veículo, que estava atrás do da médica. Mas ele percebeu a ação e deu marcha à ré, escapando dos assaltantes. O trio foi, então, para o veículo de Maria Eliza.

Quando o grupo anunciou o assalto, a médica desceu do Logan e foi para longe do carro. Na sequência, o veículo arrancou, mas deu de frente com um carro da Polícia Militar que fazia patrulhamento. Os PMs perceberam a ação e, na hora, um dos assaltantes pulou do veículo, fugindo a pé.

Os outros dois também tentaram escapar da polícia, dando marcha à ré. Nisso, atropelaram a médica, mas não pararam o veículo - até colidirem com uma guia. Ao ser atingida, Maria Elisa foi arrastada pelo assoalho do veículo por alguns metros. Quando o corpo se desprendeu, ela ficou caída na rua.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar intensificou o policiamento ostensivo e preventivo realizado na área onde ocorreu o crime.