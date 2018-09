Com gol de Rodrigo, Espanha vira sobre a Inglaterra na Liga das Nações

08/09/2018 | 17:59



A Espanha derrotou a Inglaterra de virada por 2 a 1 neste sábado, em pleno Wembley, pela Liga das Nações. Os visitantes chegaram à vitória com um gol de origem brasileira. Thiago Alcântara cruzou e Rodrigo mandou para as redes.

A partida teve início eletrizante, mas depois esfriou. Além dos gols, outro lance que chamou a atenção foi no início do segundo tempo. O lateral inglês Shaw se chocou de cabeça em disputa de bola pelo alto e precisou deixar o campo de maca e com máscara de oxigênio. A medida foi mais por precaução, mas deixou José Mourinho preocupado. O técnico do Manchester United assistia ao duelo das tribunas e ficou digitando no celular enquanto que o jogador de sua equipe recebia atendimento.

Pouco mais de 80 mil pessoas assistiram ao duelo. Os espanhóis eram minoria, mas provocaram os adversários ao cantar uma música em que dizia que Gibraltar é da Espanha. O território foi cedido para os ingleses há 300 anos e agora os espanhóis tentam recuperá-lo de volta.

Em campo, nos primeiros minutos, as equipes deram a impressão de que fariam um grande jogo. Em um contra-ataque de manual, aos 10, Shaw recebeu na esquerda e rolou na medida na segunda trave para Rashford, que aparece atrás da zaga e bateu cruzado para as redes.

A Espanha respondeu em seguida, dois minutos mais tarde. Rodrigo limpou o zagueiro pela direita e tocou para Saúl, que deixou tudo igual. Os espanhóis seguiram melhor e conseguiram a virada aos 31. Após cobrança de falta pela esquerda de Thiago Alcântara, Rodrigo apareceu livre na primeira trave e decretou a virada.

A Inglaterra quase que conseguiu dar o troco no lance seguinte. Rashford cabeceou à queima roupa e De Gea fez grande defesa, mandando para escanteio. O goleiro chegou a ser aplaudido pela torcida adversária.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Shaw disputou a bola pelo alto e caiu de cabeça no chão. O jogador já sofreu uma grave lesão durante a Liga dos Campeões de 2015/2016, quando teve uma fratura tripla na perna direita e ficou por um longo período afastado.

A partida ficou parada por oito minutos para atendimento do jogador. Após o reinício, Thiago quase marcou o terceiro em chute de fora da área, que saiu por cima da meta de De Gea. A partir daí, as duas equipes diminuíram o ritmo.

Rashford teve boa chance em um chute cruzado que De Gea defendeu. Nos acréscimos, o time anfitrião chegou a marcar, mas o árbitro anulou o gol. Em disputa pelo alto, De Gea fez a defesa, mas caiu em cima de Welbeck e deixou a bola escapar. O jogador inglês aproveitou o vacilo e mandou para as redes, mas foi invalidado.