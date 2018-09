Azulão vence Taubaté e se isola na liderança

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/09/2018 | 18:00



No duelo de líderes do Grupo 3 da Copa Paulista, o São Caetano levou a melhor. O Azulão venceu o Taubaté por 1 a 0, gol do atacante Alex Flávio, de cabeça, no Estádio Anacleto Campanella, e agora está isolado no topo da chave, com 21 pontos.

Mais uma vez a defesa do São Caetano mostrou sua força. Em nove jogos, os comandados do técnico Pintado tomaram apenas um gol, justamente naquela que foi a atuação mais contestada do time na competição, no empate diante do lanterna Água Santa, na quarta-feira.

Além de se isolar na liderança, o Azulão tirou a invencibilidade do Taubaté. O resultado traz confiança para encarar o clássico contra o São Bernardo, na próxima quarta-feira (12), no Estádio 1º de Maio.