Assalto acaba em morte na Anchieta

Júnior Carvalho

Diário do Grande ABC



08/09/2018



Um motociclista morreu na tarde deste sábado (8), na Rodovia Anchieta, em São Bernardo, na altura do km 13, após tentar fugir da PM (Polícia Militar). Segundo a Ecovias, o homem havia praticado um assalto na altura do km 19 da rodovia e, em meio à perseguição policial, o suspeito perdeu o controle da moto e colidiu com uma mureta em uma curva. O nome dele não foi divulgado.

Por conta da ocorrência, o trecho entre os km 13 e km 17 - sentido São Paulo - segue com o tráfego lento.