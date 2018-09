Lanterna, Água Santa cai em casa para o Santos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/09/2018 | 17:15



O calvário do Água Santa na Copa Paulista continua. Na tarde deste sábado (8), em pleno Estádio do Inamar, o Netuno perdeu para o Santos, por 3 a 2, e se afundou na lanterna do Grupo 3 da competição, com apenas dois pontos.

Os comandados de Antônio Carlos Papel até buscaram a reação na segunda etapa, mas custou caro apagão sofrido no início do segundo tempo. O Peixe abriu o placar com Diego Cardoso, aos 29 minutos do primeiro tempo e, na volta do intervalo, anotou mais dois. Yan, aos 2, e Denilson, aos 7, deram tranquilidade à equipe da Baixada Santista.

A equipe do Grande ABC reagiu. Diminuiu com Erick, aos 26 minutos da etapa final, e sonhou com o empate quando Luan Dias fez o segundo, aos 47 minutos. Porém, o tempo não foi suficiente para chegar à igualdade.

O Água Santa segue sem saber o que é vencer na competição.