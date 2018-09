Casa de Mac Miller teria passado por limpeza antes da chegada das autoridades

08/09/2018 | 17:11



Após o anúncio da morte de Mac Miller chocar fãs do mundo inteiro, a polícia local já iniciou o processo de investigação do caso. De acordo com o TMZ, suspeitas de que o local da morte do rapaz tenha sido alterada antes da chegada das autoridades começaram a surgir.

O jovem morreu aos 26 anos de idade na última sexta-feita, dia 7 e o principal motivo teria sido uma overdose. Segundo o veículo, após uma busca, apenas uma pequena quantidade de pó branco teria sido encontrada na residência do rapaz, o que causou estranhamento.

Os responsáveis pela investigação acreditariam que a casa teria sido limpada já que, não encontraram equipamentos que costumam ser utilizados para o uso dessas substâncias. Ainda de acordo com a publicação, fontes afirmaram que não faz sentido alguém que tenha consumido uma quantidade fatal de alguma droga, conseguir recolher os objetos antes de falecer.

E ainda tem mais, algumas pessoas estavam na casa de Mac Miller na noite que antecedeu o acidente, próximo ao horário em que alguém ligou para o serviço de emergência. Contudo, os policiais teriam revelado que ninguém afirmou ter visto o jovem após a noite de quinta-feira.