Califórnia cria lei para bloquear expansão de perfuração de petróleo

08/09/2018 | 16:58



O governador da Califórnia assinou uma lei para inviabilizar novas perfurações de petróleo offshore em águas federais da costa do estado. Os legisladores estaduais enviaram no mês passado ao governador Jerry Brown um projeto de lei para proibir plataformas de carga, oleodutos e outras infraestruturas terrestres necessárias para dar suporte às novas sondas de perfuração offshore. O governador democrata assinou a lei neste sábado.

O projeto de lei foi proposto após a administração do presidente Donald Trump anunciar planos para permitir a perfuração de petróleo e gás na maior parte do litoral do país.

A Califórnia não pode bloquear diretamente a perfuração em águas controladas pelo governo federal, mas espera aumentar os custos de maneira que se tornem insustentáveis.

Brown também anunciou a oposição da Califórnia ao plano do governo federal

para expandir a perfuração de petróleo em terras públicas no estado.

Fonte: Associated Press