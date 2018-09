Felipão fecha treino do Palmeiras e mantém mistério na véspera do clássico

08/09/2018 | 16:47



O técnico Luiz Felipe Scolari fechou neste sábado o último treino do Palmeiras antes do clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro clássico de Felipão desde que retornou ao clube alviverde, em agosto.

Se vencer, treinador alcançará a marca de 200 vitórias no comando do Palmeiras. Felipão está em sua terceira passagem pelo time. Além dos 199 triunfos, soma 113 empates e 106 derrotas. Contra o Corinthians, Felipão guarda boas recordações, pois eliminou o arquirrival na Libertadores por dois anos consecutivos (em 1999 e 2000).

No entanto, as atenções do treinador parecem não estar tão direcionadas ao clássico. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com um time misto para que os titulares estejam 100% na partida contra o Cruzeiro, na quarta-feira, em casa, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Com isso, o goleiro Weverton e os zagueiros Luan e Gustavo Gómez devem ganhar uma oportunidade no clássico. O lateral-direito Mayke e o atacante Willian, que foram poupados do treino de sexta-feira, participaram normalmente neste sábado e podem reforçar a equipe no domingo.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Brasileiro com 43 pontos, a apenas três de distância do líder Internacional e do São Paulo, que está em segundo. O time vem de duas vitórias consecutivas e vai encarar o Corinthians em crise, que perdeu para o Ceará na última rodada e trocou de treinador - Jair Ventura assumiu o time alvinegro.

A definição do time titular do Palmeiras, no entanto, é uma incógnita. A possível equipe que entrará em campo terá: Weverton(Fernando Prass); Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Gabriel Furtado (Jean) e Lucas Lima; Artur, Hyoran e Deyverson (Papagaio)