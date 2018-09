Anitta e Thiago Magalhães não estão mais juntos, entenda!

08/09/2018 | 16:11



Para a tristeza dos fãs que amavam o casal, Anitta e Thiago Magalhães já não estão mais casados!

A notícia foi revelada pelo jornal O Globo que revelou que a decisão foi de comum acordo entre os dois e, apesar da separação, a amizade, carinho e admiração permanecem. A cantora e o empresário assinaram um contrato de união estável no final de 2017!

Apesar da surpresa, a cantora já havia levantado suspeitas de uma possível separação! Segundo o jornal Extra, na última sexta-feira, Anitta foi flagrada curtindo a noite carioca sem Thiago Magalhães, que também não compareceu em uma festa que ela havia preparado para o irmão.

A cantora ainda não se manifestou a respeito do assunto, mas seus fãs não esconderam que ficaram arrasados com a notícia e o que não faltam são comentários nas fotos do casal:

Caso seja realmente verdade é uma pena porque era nítido que o Thiago tirava o melhor sorriso da Anitta, escreveu uma internauta.