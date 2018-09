Jair Ventura estreará pelo Corinthians no clássico com a mesma escalação de Loss

08/09/2018 | 15:27



A escalação de estreia de Jair Ventura no Corinthians deve ser a mesma que perdeu para o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, em Fortaleza. Ou seja, a última de Osmar Loss, que voltou a ser auxiliar do clube. No treino da manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, na preparação final para o clássico diante do Palmeiras, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o treinador confirmou os titulares da última sexta-feira.

A única mudança foi a entrada do lateral-esquerdo Danilo Avelar, que não havia treinado. Com isso, Gabriel perdeu o lugar entre os titulares. A escalação foi a seguinte: Cássio; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson e Romero; Roger.

Em seu segundo dia de trabalho como treinador do Corinthians, Jair Ventura também definiu que Pedrinho será o titular. Na atividade de sexta-feira, ele havia se revezado com Clayson, que cumpriu suspensão de dois jogos por ter jogado água em torcedores da Chapecoense, em Chapecó (SC), e está pronto para retornar.

Durante a atividade deste sábado, Jair Ventura enfatizou o posicionamento dos jogadores e dedicou boa parte ao ensaio de bolas paradas.

Duas ausências marcaram a lista dos relacionados para a partida. O zagueiro Pedro Henrique, que se recupera de uma entorse no joelho direito, e o paraguaio Sérgio Díaz, que ainda não estreou, mas cumpriu o cronograma de preparação física e seria relacionado pelo ex-treinador, Osmar Loss. O atacante emprestado pelo Real Madrid vem treinando há mais de um mês.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter

Laterais - Mantuan e Danilo Avelar

Zagueiros - Léo Santos, Henrique, Marllon e Vilson

Volantes - Ralf, Douglas, Gabriel, Paulo Roberto e Thiaguinho

Meias - Jadson, Danilo, Mateus Vital e Araos

Atacantes - Pedrinho, Romero, Clayson, Roger, Matheus Matias e Jonathas