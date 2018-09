Fragata Niterói alaga e fica adernada no cais da Base Naval do Rio, diz Marinha

08/09/2018 | 15:01



A Fragata Niterói (F-40) sofreu um alagamento e está adernada no cais da Base Naval do Rio de Janeiro, segundo informou no início da tarde deste sábado, 8, o site Poder Naval, especializado em notícias da Marinha. Aparentemente, segundo o site, um problema no estado de conservação do casco teria permitido a entrada da água. A Marinha do Brasil confirmou o problema e informou que está preparando uma nota oficial sobre o caso. A fragata, construída na Inglaterra, foi incorporada à frota brasileira em 1976.