Suíça atropela a Islândia com goleada por 6 a 0 pela Liga das Nações

08/09/2018 | 15:02



A Suíça atropelou a Islândia neste sábado e conseguiu uma goleada por 6 a 0, em casa, na cidade de St. Gallen, pelo Grupo 2 da Liga das Nações da Uefa. Shaqiri, com um gol, foi o principal destaque da partida. O jogador comandou as ações ofensivas de sua equipe, que praticamente não teve a meta ameaçada.

O time anfitrião não deu nem tempo para a Islândia tentar armar sua retranca. Logo aos 11 minutos, após boa troa de passes, Zuber recebeu na entrada da área e bateu cruzado para as redes. O gol fez com que a Islândia saísse para o jogo.

Dez minutos depois, Shaqiri cobrou falta, o goleiro deu rebote e Denis Zakaria mandou para as redes, ampliando a vantagem. A Islândia não assustava, mas desceu para o intervalo com uma desvantagem ainda modesta.

A goleada veio no segundo tempo. Shaqiri cobrou falta do lado direito, contou com desvio de cabeça da zaga adversária e fez o terceiro. Seferovic recebeu cruzamento e apenas escorou para as redes: 4 a 0. A Islândia não conseguia se organizar para ao menos buscar o gol de honra.

Na sequência, Seferovic tocou de calcanhar para trás dentro da área e Ajeti fez o quinto. Mehmedi novamente aproveitando cruzamento, escorou para as redes dentro da pequena área. A seleção anfitriã ainda criou mais oportunidades e poderia ter deixado o campo com um placar ainda maior.

A Suíça agora volta a campo em amistoso contra a Inglaterra na próxima terça-feira, fora de casa. Ainda pela Liga das Nações neste sábado a Bósnia derrotou a Irlanda do Norte por 2 a 1, a Finlândia bateu a Hungria por 1 a 0 e a Bielo-Rússia goleou San Marino por 5 a 0.