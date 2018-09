Economista Paulo Guedes diz que não esteve com Bolsonaro

08/09/2018 | 14:35



Responsável pelo programa econômico do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes deixou na tarde deste sábado, 8, o Hospital Israelita Albert Einstein, onde o presidenciável está internado após ter sido atingido por uma faca durante ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O economista evitou dar declarações à imprensa. Disse apenas que não esteve com o candidato e que Bolsonaro está se recuperando.

Guedes não pôde se encontrar com o candidato. O hospital informou que as visitas a Bolsonaro permanecem restritas à esposa e filhos, por ordem médica. "O paciente se encontra em uma Unidade de Terapia Intensiva, local de acesso controlado, e em fase de recuperação na qual o descanso é requisito fundamental", diz o hospital em nota.

Guedes foi questionado por jornalistas sobre como a campanha deve seguir enquanto Bolsonaro estiver em recuperação, mas afirmou que não tinha nada a dizer sobre o tema.