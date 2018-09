Jael fica fora de treino e desfalcará Grêmio no clássico contra o Inter

08/09/2018 | 14:19



O técnico Renato Gaúcho não contará com o centroavante Jael no Gre-Nal deste domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora de todas as atividades do Grêmio durante a semana e foi vetado pelo departamento médico.

Jael machucou o joelho direito na goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado, há duas rodadas. O exame realizado detectou apenas um edema, que já o deixou de fora do empate sem gols contra o Santos no meio da semana. O centroavante, no entanto, vivia a expectativa de jogar o clássico, mas foi vetado.

A tendência é que André ganhe mais uma chance entre os titulares. Na partida de quinta-feira, o substituto de Jael teve atuação discreta e deu lugar a Pepê no segundo tempo. O time tricolor ainda não contará com o atacante Everton e com o zagueiro Kannemann, que estão com as seleções brasileira e argentina.

Renato mais uma vez não divulgou a lista de relacionados e escondeu a escalação. No entanto, quem deve voltar à equipe é o volante Maicon, recuperado de problema muscular na coxa esquerda. Neste sábado, Renato fechou o treino e quando abriu para a imprensa o jogador dava apenas voltas no gramado.

O Grêmio é o quinto colocado na tabela do Brasileirão, com 41 pontos, a cinco de distância do líder Internacional. A tendência é que o time tricolor entre em campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan e Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Alisson; André.