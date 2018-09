Trump diz que Apple talvez tenha de subir preços e defende 'solução fácil'

08/09/2018 | 13:49



São Paulo, 08/09/2018 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu nesta tarde em sua conta no Twitter a carta da Apple em que a empresa expõe suas preocupações sobre o impacto da guerra comercial contra os chineses sobre seus produtos. "Os preços da Apple talvez subam por conta das tarifas que estamos impondo à China - mas há uma solução fácil que seria a tarifa ZERO, e na verdade, um incentivo fiscal. Faça os seus produtos nos EUA ao invés da China. Comece a construir fábricas agora. Emocionante!", escreveu o presidente. O comentário é seguido da expressão #MAGA, em referência ao seu programa 'Make America Great Again' (Faça a América Grande Novamente).

Na quarta-feira, a Apple enviou uma carta ao representante comercial americano, Robert Lighthizer, dizendo que a proposta de tarifas americanas de até 25% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses afetaria diversos de seus produtos, prejudicando os consumidores americanos e colocando a empresa em desvantagem competitiva. A gigante de tecnologia afirmou que as tarifas atingem "uma ampla gama de produtos da Apple", incluindo o Apple Watch, seus fones de ouvido sem fios AirPods e o computador da empresa. (Fabiana Holtz, com informações da Dow Jones Newswires - fabiana.holtz@estadao.com)