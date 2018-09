Marido de Preta Gil se irrita com seguidora após dizer que a cantora o comprou

08/09/2018 | 13:11



Rodrigo Godoy fez uma tatuagem do rosto de sua amada, Preta Gil, no braço. Ao postar uma foto da homenagem que fez para a cantora, o personal trainer recebeu uma chuva de comentários na publicação. Um deles dizia:

Queria ter grana para comprar um marido.

Rodrigo não gostou nem um pouco do que leu e tratou de responder:

Pena que dignidade, noção, senso e outros compostos de um ser humano não vendem no mercado. E não parou por aí, Godoy continuou rebatendo com outros comentários: Quanta inveja numa pessoa só. Melhore, mulher. Tomar no seu $%, Deve ser uma encalhada, mal amada do c***. Tô rindo muito. Certeza que ficou para titia e tá sofrendo aí.

Eita! Pesado, né?