Kourtney Kardashian briga com Scott Disick após ele apresentar seus filhos para Sofia Richie

08/09/2018 | 12:11



O clima esquentou para Kourtney Kardashian e Scott Disick no próximo episódio de Keeping Up With The Kardashians. Em uma prévia do capítulo que vai ao ar esse domingo, dia 9, nos Estados Unidos, os dois discutem sobre a criação dos três filhos que tiveram quando ainda estavam juntos.

No teaser, Kourtney se mostra incomodada com o fato do ex-marido ter apresentado seus filhos para Sofia Richie, que na ocasião era sua namorada, sem que ela soubesse:

- Se chama avisar à alguém e ter uma conversa amigável, em respeito à pessoa.

Scott argumenta dizendo que a ex é controladora:

- Às vezes, você quer fazer algumas coisas, mas elas não saem como o planejado.

A Kardashian retrucou:

- Sim, mas isso também pode ser uma desculpa. Eu faço sacrifícios o tempo todo e você não está cumprindo com as coisas que diz que vai fazer. Então você vai e faz o que quiser, e eu não estou bem com isso.

Kourtney ainda fala que só quer os melhor para seus filhos.

No final do vídeo, Scott pergunta se ela não se acha uma pessoa difícil de lidar e Kourt rapidamente responde que não. Então, Disick termina a discussão dizendo:

- Eu acho que você espera muito de muitas pessoas. Mas nem sempre as suas expectativas podem ser sempre atendidas, embora as pessoas estejam tentando ao máximo agradá-la.

A 15º temporada só será lançada aqui no Brasil no dia 11 de setembro.