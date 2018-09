Bolsonaro está consciente e em boas condições clínicas, diz boletim de hospital

08/09/2018 | 11:15



O candidato à Presidência pelo PSL Jair Bolsonaro se mantém "consciente e em boas condições clínicas", segundo o mais recente boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein divulgado na manhã deste sábado, 8. O documento informa que o quadro é estável e o paciente pode ser movimentado da cama para a poltrona.

Nas últimas 24 horas, Bolsonaro não teve febre ou sinais de infecção e tem boa situação cardiovascular e pulmonar. Ele mantém jejum oral e está sendo alimentado por via endovenosa. "Está mantida a continuidade no tratamento clínico com boa evolução, sem necessidade de procedimento no momento", diz o documento.

O presidenciável está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a tarde de sexta-feira, 7, após ter sido transferido da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), onde se recuperava da facada que levou em ato de campanha.

Líder nas pesquisas de intenção de votos, o candidato era carregado na região central da cidade quando foi golpeado na altura do abdome por seu agressor, identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, que foi preso.

O candidato sofreu um único golpe de faca que perfurou em três partes o intestino delgado, provocando traumatismo abdominal e hemorragia interna.

Gastrocirurgiões ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo avaliam que, dificilmente, Jair Bolsonaro será liberado pelos médicos a fazer campanha de rua antes do primeiro turno das eleições 2018, marcado para 7 de outubro.

Em geral, pacientes com quadro similar ao do presidenciável só são autorizados a retornar ao trabalho e às atividades normais no período de um a dois meses após a operação.