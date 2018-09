Anitta curte festa sem o marido e levanta boatos de crise

08/09/2018 | 11:11



Os rumores de que Anitta e Thiago Magalhães estão vivendo uma crise no relacionamento voltaram à tona após a cantora curtir uma balada no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, dia 6. O jornal Extra divulgou que na véspera do feriado, a cantora, disfarçada, foi curtir o anonimato em uma boate na zona norte carioca.

A beldade estava escoltada apenas por um segurança e entrou no local por uma porta de acesso destinada apenas a funcionários. Ela permaneceu durante toda a noite em um camarote reservado e estava acompanhada de alguns amigos de Honório Gurgel e seu maquiador Renner Souza.

Anitta teria proibido fotos ou vídeos, mas um frequentador acabou conseguindo flagrar um momento da cantora sambando durante a noite. De shortinho, tênis e body transparente preto, a cantora estava usando um boné para poder dançar sem ser notada.

A ausência do marido da cantora fez com que os boatos de que eles não estariam bem ganhassem força, já que os dois normalmente ficam juntos quando Anitta está de folga. No dia seguinte, Thiago também não teria comparecido na feijoada surpresa que a cantora preparou para o irmão Renan Machado em sua mansão na Barra da Tijuca, aumentando ainda mais as especulações.

Na ocasião, Anitta, inclusive, descobriu que será titia. No Instagram Stories, ela publicou o momento em que o irmão revelou que sua companheira está à espera de um bebê. Em seguida, ela comemorou a novidade:

- Gente, eu comecei o dia de que eu vou ser titia! Ah, que máximo. Eu quero que essa criança seja menina para eu fazer uma boneca. Já falei para meu irmão que se for uma menina para ele preparar o coração dele, que eu vou fazer acontecer com essa criança, vai virar um ícone fashion. Amei que eu vou ser titia, amei!, disse empolgada.

No mesmo dia, Léo Dias, colunista do jornal O Dia e que está escrevendo a biografia da cantora, declarou em seu Twitter que irá para uma clínica de reabilitação, dando indícios de que o livro sobre a história de vida de Anitta só deverá sair no próximo ano.

Muita gente faz piada do meu vicio e não tem ideia do quanto isso me dói. É uma luta diária. Em breve farei um novo tratamento, peço sinceramente que respeitem a minha dor. Apesar de tantos falarem do meu vicio como se fosse ligado à falta de ética, desculpem, mas eu trabalho muito e o destaque que as notícias que público tem, deve-se a um enorme esforço. Eu rezo do fundo do coração para quem me ataca por conta do meu vicio, ou faz piadinhas, nunca passe pelo que passei e nem pela dor de sempre recomeçar. Por mais que me critiquem, eu trabalho para três grandes empesas. Não é para qualquer um, minha vida virou o meu trabalho. Hoje muitos sites me ligaram para eu dar detalhes da minha internação e sobre a minha relação, por conta disso, com as três empresas em q trabalho. Decidi não falar com ninguém. Na verdade, o SBT tinha me pedido discrição sobre isso, mas eu decidi falar. Escolhi um veículo sério e que tratará tudo com muito respeito. Na reportagem, que sairá esta semana, vocês vão entender exatamente qual é o tratamento. Não é uma internação normal, é algo considerado como inovador. Vou tentar, escreveu ele, sem dar maiores detalhes.