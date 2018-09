Na luta pelo título da MotoGP, Lorenzo é o pole em San Marino; Márquez sai em 5º

08/09/2018 | 10:36



A temporada da MotoGP já passou da metade e qualquer detalhe é importante na briga pelo título. Neste sábado, após ter um desempenho ruim nos treinos livres, o espanhol Jorge Lorenzo brilhou no treino oficial de classificação e conquistou a pole para a etapa de San Marino, no circuito Marco Simoncelli, na cidade italiana de Misano.

Terceiro colocado no Mundial, o piloto da Ducati foi imbatível na segunda e decisiva parte do treino de classificação e faturou a pole com uma volta recorde de 1min31s629. A segunda colocação no grid de largada ficou para o surpreendente australiano Jack Miller, que cravou a marca de 1min31s916. A primeira fila é completada pelo espanhol Maverick Viñales, o último na casa de 1min31s (1min31s950).

Quem sofreu na atividade deste sábado foi o espanhol Marc Márquez. Atual campeão e líder da temporada, o piloto da Honda sofreu uma queda na curva 15 a seis minutos para o final do treino de classificação e trocou de moto, mas não conseguiu ir além da quinta colocação (1min32s016), abaixo do italiano Andrea Dovizioso (1min32s003).

Outro que caiu da moto foi o inglês Cal Crutchlow, que foi ao chão nos instantes finais e acabou apenas em sexto lugar com 1min32s025. Ele ficou à frente do italiano e multicampeão Valentino Rossi, que na corrida em casa largará apenas em sétimo (1min32s028). O também local Danilo Petrucci, o francês Johann Zarco e o espanhol Álex Rins completam os 10 primeiros colocados. Dani Pedrosa sairá da 11.ª posição.

Neste domingo, a etapa de San Marino, a 13.ª de 19 previstas na temporada de 2018, começará às 9 horas (de Brasília). Marc Márquez lidera com 201 pontos, bem à frente de Valentino Rossi, que tem 142, e de Jorge Lorenzo, com 130.