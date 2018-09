Família de Mac Miller se pronuncia e Ariana Grande é alvo de ataque nas rede sociais após morte do ex-namorado

08/09/2018 | 10:16



O rapper Mac Miller morreu na última sexta-feira, dia 7, após sofrer uma suposta overdose. De acordo com o TMZ, o músico e ex-namorado de Ariana Grande foi encontrado morto em sua casa em San Fernando Valley, nos Estados Unidos. Poucas horas após o ocorrido vir à público, a família dele se pronunciou através de um comunicado enviado à imprensa internacional.

Malcolm McCormick, conhecido e adorado pelos fãs como Mac Miller, faleceu tragicamente aos 26 anos de idade. Ele era uma luz brilhante neste mundo para sua família, amigos e fãs. Obrigado por suas orações. Por favor, respeitem nossos privacidade. Não há mais detalhes sobre a causa de sua morte neste momento, diz o comunicado.

Ainda segundo o veículo, ele teria sido encontrado por volta do meio dia. Autoridades foram alertadas por um amigo de Miller, que fez uma ligação para o serviço de emergência pedindo ajuda. Apesar da causa da morte ainda não ter sido divulgada, fontes alegaram ao site que uma pequena quantidade de pó branco foi encontrada na casa do cantor No entanto, o local estava quase totalmente limpo e não havia evidências de uso de drogas.

O Just Jared divulgou ainda que Miller trabalhava em uma nova música algumas horas antes de morrer. Ele compartilhou em seu Stories quatro vídeos com trechos da canção que estaria produzindo. Nas publicações, é possível ouvir apenas uma base instrumental e um pequeno trecho da letra.

Ariana Grande, que namorou por dois anos com o músico, ainda não se pronunciou sobre a tragédia, no entanto, as redes sociais da cantora foram inundadas com comentários de internautas a culpando pela morte de Miller. Os comentários de todas as fotos do Instagram dela foram desabilitados, mas é possível encontrar registros de mensagens ofensivas à ela circulando pelas redes sociais. Muitos criticaram a falta de apoio de Ariana a Miller em sua luta contra o vício em drogas:

É sua culpa!

Você é um monstro.

Você matou o cara.

Apesar dos comentários maldosos, boa parte de seus fãs também declararam apoio à cantora, que atualmente está noiva de Pete Davidson:

Ariana, fique firme.

Você é um anjo, enviando todo meu amor e estarei rezando por você!

Enviando todo meu amor e toda luz para você.

Após o término do namoro entre eles, em maio deste ano, Ariana Grande chegou a afirmar que vivia em um relacionamento tóxico e que não era babá ou mãe de Miller. Eles se conheceram em 2013 e apenas começaram a namorar em 2016. A declaração se deu após uma internauta culpar a cantora por Mac se envolver em um acidente de carro, que rolou dias após o anúncio do fim da relação.

Que absurdo você minimizar o auto-respeito feminino e auto-estima ao dizer que alguém deveria permanecer em um relacionamento tóxico só porque escreveram um álbum sobre essa pessoa. E na real, este não é o caso (só Cinderella é sobre mim). Eu não sou uma babá ou mãe e nenhuma mulher deveria se sentir assim. Eu me importei com ele e tentei apoiá-lo em sua sobriedade e rezei pelo seu equilíbrio por anos (e sempre irei, claro), mas envergonhar / culpar as mulheres pela inabilidade de um homem em se controlar é um problema gravíssimo. Por favor, vamos parar de fazer isso. Claro que eu não compartilhei o quão difícil e assustador foi enquanto tudo estava acontecendo, mas foi. Eu continuarei rezando do fundo do meu coração para que ele resolva tudo e que qualquer outra mulher nesta mesma posição faça o mesmo, disse Ariana na época.

Nas redes sociais, alguns famosos e amigos de Mac Miller se pronunciaram sobre a morte dele.

Vida longa a Mac Miller. Descanse em paz. Nós te amamos!, escreveu Jaden Smith no Twitter.

Eu não sei o que dizer Mac Miller esteve comigo na minha segunda turnê. Mas além de me ajudar a lançar minha carreira, ele foi um dos caras mais doces que eu já conheci. Grande homem. Eu o amava de verdade. Estou completamente quebrado. Deus o abençoe, disse Chance The Rapper.

Eu não posso continuar perdendo amigos assim. Eu queria ter passado mais tempo com você nas últimas semanas. Sinto muito. Descanse em paz, Mac. Você escreveu a trilha sonora dos meus anos de faculdade e eu estou tão feliz por ter te conhecido. Isso é uma merda, isso realmente é uma droga, escreveu Charlie Puth.

Descanse em sua paz, Mac Miller. Sempre mostrou tanta gentileza e bondade. Obrigada por compartilhar seus dons com todos nós, publicou Solange Knowles, irmã de Beyoncé.

Estou tão triste que você não conseguiu ficar, Mac. Estou tão terrivelmente triste, escreveu John Mayer na legenda de uma foto simbolizando o momento de luto.

Ed Sheeran compartilhou um clique ao lado do amigo e escreveu: Saí com o Mac algumas vezes ao longo dos anos e ele sempre foi tão querido, sempre teve uma hora do dia para qualquer um, quem quer que fosse. Além de ser um grande talento, era um grande humano. Amor e orações para sua família e amigos. Eu não sei mais o que dizer. É tão doloroso.