Após jogo do Brasil, Bruna Marquezine e Neymar posam agarradinhos, veja!

08/09/2018 | 10:11



Após uma temporada de férias na Europa, Bruna Marquezine desembarcou nos Estados Unidos para prestigiar o namorado Neymar em campo. Na última sexta-feira, dia 7, a atriz esteve no o jogo da seleção brasileira contra os EUA no estádio Metlife, em Nova Jersey. Acompanhada de Sasha Meneghel, que mora em Nova York, e de mais alguns amigos, Bruna publicou no Instagram Stories alguns momentos da partida, que assistiu de um camarote.

Ao final do jogo, em que o Brasil venceu por 2x0 com gol de Neymar e Firmino, Bruna fez questão de encontrar o namorado. Quem registrou o momento foi Yuri Sardenberg, fotógrafo e amigo de Bruna, que flagrou um beijinho entre a atriz e o atacante e ainda conversa dela com Thiago Silva e Marquinhos, que também jogam pelo Brasil. -E aí, tudo bem?, questionou a beldade.

No Instagram do fotógrafo, ainda é possível encontrar uma foto de Bruna e Neymar abraçados. Muito obrigado pelo convite, comemorou Yuri na legenda. Em outro momento, Bruna aparece abraçada à Sasha,

Para a ocasião, a atriz apostou em um look bem confortável e cheio de estilo. Ela vestia uma camiseta branca, uma calça preta, tênis brancos e uma pochete - acessório tendência da temporada.