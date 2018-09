Apagão administrativo

Do Diário do Grande ABC



Diadema está no escuro. Literalmente. Afundada em dívidas, isolada politicamente e com graves problemas estruturais à espera de solução, a cidade agoniza em uma das piores crises nos seus 58 anos de história. Como se já não bastasse ter de aguentar os reflexos de administração amadora, que reduz serviços públicos e até o cardápio de restaurante popular, como mostrado nas páginas deste Diário, o diademense agora é obrigado a conviver com constantes apagões. Vinte bairros relatam problemas de iluminação há pelos menos 15 dias.

As falhas na distribuição de energia elétrica podem ser atribuídas ao fim do contrato de iluminação pública que vigorava no município desde 2012. O problema começou quando o governo assumiu o serviço, após falhar na execução de parceria público-privada e não poder mais renovar o convênio com a FM Rodrigues, empresa que garantia a luz na cidade. Até então eficiente, o sistema virou alvo de inúmeras reclamações.

Sem luz, dissemina-se a sensação de medo entre os cidadãos, as maiores vítimas do descaso administrativo. Sabe-se que iluminação eficaz é aliada de primeira hora no combate à criminalidade. Não por outro motivo Diadema apareceu como uma das cidades grandes mais violentas do Brasil em estudo recente do Instituto Sou da Paz. O triste festival de homicídios, latrocínios, estupros, roubos de veículos e de cargas ocorrido em seus limites coloca o município na 114ª posição entre 138 – ou seja, só melhor que 24.

A insatisfação da população de Diadema com os constantes apagões é tamanha que a grita chegou aos ouvidos dos vereadores, especialmente os de oposição, que convocaram para audiência o secretário de Serviços e Obras, José Marcelo Marques. De fato, a Câmara é uma das poucas esperanças da sociedade diademense, que a cada dia vê piorar a qualidade dos serviços públicos. O prefeito Lauro Michels (PV) precisa ser chamado à responsabilidade. Se fosse para abandonar o município, como faz agora, deveria ter evitado se candidatar à reeleição menos de dois anos atrás.