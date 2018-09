Obituário - 8 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/09/2018 | 09:35



Santo André



Ernna Dora Srabotnjak, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Gessy Capone Mercaldi, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Osvaldo Correa da Silva, 84. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim Brasil, em Suzano (SP). Dia 6, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Suzano (SP).



João Pereira de Souza, 76. Natural de Aiuaba (CE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Biserra da Silva, 75. Natural de Potira, Barra de São Miguel (PB). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Amilton Luiz Ferreira, 68. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Aparecida dos Santos, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Fátima Fina Luni, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Amélia Dias Duda, 47. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em santo André Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Gonçalves Herzogenrath, 81. Natural de Coroados (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Josefa Quitéria da Conceição, 75. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Iracema de Jesus Augusto, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Ismael Pio Gomes, 69. Natural de Governador Valadares (MG). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Carlos Torel Gomes, 67. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Juarez Gulin Pitarello, 62. Natural de Águas de Prata (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



São Caetano



Mayza Machado Rego, 88. Natural de Palmital (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Adelino Nogueira, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Manoel Rodrigues Moreira, 58. Natural de Portugal. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina.



Diadema



Florisval Henrique, 75. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 5, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Creusa Enia Dini, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



Davina Maria da Silva, 62. Natural de Água Branca (PB). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Cleyton Pereira de Santana, 24. Residia no Jardim Campanário, em Diadema, Dia 5. Cemitério Municipal.



Mauá



Vital José Balbino, 78. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Eunice Vieira de Lima, 72. Natural de Irajá (PE). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Maria do Perpétuo Soares Pimenta de Paula, 67. Natural de São João Evangelista (MG). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Cícero Francisco da Silva, 65. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Carla Alves Fernandes, 63. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.