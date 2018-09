Cardi B arma barraco em festa e joga sapato em Nicki Minaj,

08/09/2018 | 09:11



Eita! Cardi B e Nicki Minaj tiveram uma enorme briga na noite da última sexta-feira, dia 7, durante a festa da Harper's Bazaar durante a Semana de Moda de Nova York. De acordo com o TMZ, Nicki estava com sua equipe em uma mesa do evento, quando Cardi se aproximou e iniciou o barraco.

Cardi tentou falar com Nicki Minaj e se aproximar da cantora, mas acabou sendo impedida pelos seguranças de fazer contato físico com a rapper. Ainda segundo a publicação, Cardi ficou revoltava e, não satisfeita, tirou um dos sapatos e jogou na direção de Nicki. Por sorte, ela conseguiu errar a mira e não certou a cantora.

Fontes alegaram que Cardi não queria arrumar briga com a rival, apenas esclarecer algumas mentirar que Nicki estaria espalhando por aí. Há ainda indícios de que os seguranças já previam que o encontro delas poderia resultar em uma treta e, portanto, já tinham um plano caso Cardi se aproximasse. Um deles até teria dado uma cotovelada no rosto dela, deixando um roxo na sobrancelha da beldade.

Nas redes sociais, é possível encontrar diversos vídeos da briga, inclusive, um momento em que Cardi se revolta e cita a filha, Kulture. Minaj, por sua vez, é apenas vista atrás de seus seguranças, encostada numa parede e sem qualquer reação. Em seguida, Cardi, que usava um vestido vermelho da Dolce & Gabbana, teria sido levada para fora da festa e foi vista apenas com um dos sapatos no pé.

Após o barraco, Cardi usou o Instagram para explicar o que aconteceu. Na mensagem, ela chama Nicki Minaj de covarde:

Deixei um monte de m* passar. Deixei você jogar indiretas e mentir sobre mim, deixei você tentar atravancar o meu dinheiro e acabar com meu ganha-pão. Você tem ameaçado outros artistas, dizendo para eles que se trabalharem comigo, você não terá mais relação com eles. Eu me dirigi a você uma vez em pessoa e falei com você uma segunda vez pessoalmente, e toda vez você assumiu a culpa. Mas quando você fala da minha filha, escolhe curtir comentários sobre mim como mãe e faz comentários sobre as minhas habilidade de cuidar minha filha é quando acabam-se as apostas. Eu trabalhei duro e cheguei longe demais para deixar alguém ferrar com meu sucesso. Va** falam um monte de m** nos seus raps, mas a vida real elas são covardes. Essa p** é realmente para entretenimento.

Por enquanto, Nicki Minaj não se pronunciou sobre o ocorrido, mas internautas compartilharam vídeos da rapper deixando a festa em tom de deboche e posando para fotos exibindo que estava com seus dois sapatos, dando a entender que não desceu do salto. Que treta, hein?