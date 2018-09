Casas preparam chocolates e doces para a comemoração do Ano-Novo Judaico

08/09/2018 | 06:55



Confira a seleção de locais, na capital paulista, para a comemoração do Ano-Novo Judaico selecionadas pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

+ Para celebrar a chegada do ano 5779, a Casa Santa Luzia preparou um menu com vários pratos típicos, incluindo mais de 20 opções de sobremesa. Uma delas é a 'Apple Flower Tart' (R$ 101, 850g; foto), com creme de amêndoa, purê de maçã e lâminas da fruta. Outra sugestão é o gâteau de amêndoas com frutas secas (R$ 92, 890g). A casa abrirá excepcionalmente neste domingo (9). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (dom., 8h/17h).

+ Na Chocolat du Jour, os bombons são recheados com alguns ingredientes que fazem parte da celebração: maçã, tâmara, nozes, abricó e melícia. A lata com 19 unidades (foto à dir.) sai por R$ 170. Já a Barra Shalom Au Lait custa R$ 44. R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom. e fer., 12h/18h).

+ A Cau Chocolates também criou uma linha de produtos inspirados em elementos da festa, como maçã e mel. Entre as opções, há estrelinhas com ganache de mel e chocolate ao leite (R$ 42, 8 unid.; foto); e maçãs de chocolate recheadas com praliné crocante (R$ 140; 18 unid.). R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb. e fer., 10h/16h; fecha dom.).

+ O bolo de chocolate com recheio de creme de avelã e decoração temática (R$ 150, 750g; foto), e o bolo inglês de mel com passas (R$ 45) estão entre as receitas da Confeitaria Dama para o Rosh Hashaná. Para presentear, a casa também faz chocolates com símbolos judaicos. R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h30 (dom. e fer., 10h30/18h30).

+ O pão de mel ganhou versão kosher na Stefan Behar Sucré. A caixa com 12 unidades (foto à dir.) custa R$ 128. Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3082-7090. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

+ Na Casa Bonometti, o bolo de mel, maçã, especiarias e amêndoas é feito em dois formatos - de estrela (R$ 18, 185g) e redondo (R$ 50, 650g; foto à dir.). R. Bahia, 480, Higienópolis, 2774-1888. 8h30/ 20h (dom., 8h30/18h).