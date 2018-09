Em duelo direto pela liderança, São Caetano recebe Taubaté

João Victor Romoli

Do Diário do Grande ABC



08/09/2018 | 07:00



A liderança do Grupo 3 da Copa Paulista estará em jogo hoje, no Estádio Anacleto Campanella. Isso porque, às 16h, o São Caetano recebe o surpreendente Taubaté. Os dois times ainda estão invictos e têm 18 pontos na competição, mas o Azulão está na frente pelo saldo de gols: nove contra sete.



Para tentar manter a primeira posição, aliás, o São Caetano deve mudar boa parte dos jogadores que atuaram no empate (1 a 1) diante do Água Santa, já que o técnico Pintado lamentou muito os pontos perdidos. “Serve de aprendizado para seguir melhorando. Temos caminho longo pela frente. Sempre falei que não me importava invencibilidade, números de gols, nada disso. O que importa é o rendimento e contra o Água Santa não merecemos vencer”, disse o treinador, que deve voltar com Magrão, Bruno Recife, Crispim e Kaíque entre os titulares. Com isso, Garutti, Lucas Pavone, Paulo Vinícius e Gerley podem deixar a equipe.



A partida promete ser a mais dura para o São Caetano nesta Copa Paulista, uma vez que o Taubaté tem o melhor ataque do grupo, com 12 gols marcados e ganhou os quatro jogos que disputou fora de casa (1 a 0 no São Bernardo, 3 a 0 no Santos, 2 a 1 no Água Santa e 2 a 1 no Santo André). Já o Azulão tenta colocar à prova o fato de ter a melhor defesa do campeonato com apenas um gol sofrido.



“Jogo difícil. O Taubaté vai dificultar. Todas as equipes estão jogando fechadas aqui (Anacleto Campanella) e estamos tendo dificuldades. Sabemos que é uma nova partida e espero acertar o que não deu certo contra o Água Santa”, falou Pintado, que aproveitou para enaltecer as atuações de dois jogadores na última partida.



“O Índio, que começou como titular pela primeira vez, e o Yuri Stéfano, que entrou no segundo tempo, me agradaram, se encaixaram bem no jogo. Temos muito bem definido o que temos para fazer. Aprendemos muito com o resultado ruim”, completou.