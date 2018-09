Tigre desafia Ramalhão no 1º de Maio

Anderson Fattori



O último encontro entre São Bernardo e Santo André deixou sequelas. Esportivamente, foi melhor para o Tigre, que venceu por 1 a 0, em pleno Bruno Daniel, mas o duelo válido pela Copa Paulista ficou marcado mesmo por confusão fora de campo. O carro do pai do lateral-direito Edmar, autor do gol, foi atingido por pedra atirada por torcedor andreense. Hoje, às 15h, no reencontro dos rivais, a expectativa é que tudo seja resolvido dentro do gramado do Estádio 1º de Maio.



A partida será confronto direto pela terceira colocação do Grupo 3. As equipes estão empatadas com 11 pontos, sendo que o Ramalhão, com um jogo a mais, aparece à frente pelo números de gols à favor – oito contra seis. Independentemente do resultado, dificilmente uma das equipes vai deixar o G-4, já que o Santos, quinto colocado com oito pontos, teria de golear o Água Santa por pelo menos quatro gols de diferença em duelo que acontece no Inamar.



Mandante, o São Bernardo leva o assunto clássico a sério e não divulgou nem quais jogadores estão à disposição do técnico Wilson Júnior. A expectativa é pela estreia do atacante Careca, que estava aprimorando a forma física. “Estamos com jogadores no departamento médico, casos do Edvan (lateral-direito), Alexandre (zagueiro) e Wesley (atacante), que eram titulares. O Careca foi relacionado, mas temos cautela porque faz tempo que não joga”, comentou Wilson Júnior.



No Santo André, o técnico José Carlos Palhavam tenta driblar os desfalques e fazer com que o time produza mais ofensivamente. Para o jogo, ele não poderá contar com o zagueiro PV. De volta da suspensão, GB assume o lugar na zaga. A dúvida fica para o ataque. Autor do gol contra o Taubaté, Vitor Carvalho pode ganha uma chance



“Defensivamente a equipe está organizada, agora precisamos criar alguma coisa a mais. Estamos melhorando, está faltando tranquilidade para fazer o gol que dará confiança na partida”, avaliou Palhavam.



Wilson Júnior vê clássico como jogo de seis pontos e celebra descanso



Wilson Júnior teve a semana inteira para preparar o São Bernardo para o clássico, já que o time folgou na última rodada da Copa Paulista. Ele vê o duelo como “muito importante”, principalmente por conta da briga pela terceira posição na tabela.



“Jogo difícil, estamos empatados na classificação. O confronto do primeiro turno foi bem equilibrado. Além de tudo é clássico regional, que tem um tempero a mais. Conseguimos trabalhar bem a equipe, recuperar alguns jogadores e isso foi importante para estarmos melhor fisicamente na partida”, ressaltou o treinador.

Vitor Carvalho pode ter a primeira chance como titular do Santo André



A novidade do Santo André para o clássico pode ser a entrada de Vitor Carvalho como titular pela primeira vez na Copa Paulista. Autor de dois gols na competição – contra o Bragantino e Taubaté – ele disputa vaga com Natan, que sentiu dores musculares e virou dúvida.



Com 19 anos, Vitor Carvalho ainda é do time sub-20 e espera contribuir. “Bom fazer gol, mas queremos a vitória. Estou tendo oportunidades de jogar, entrei, fiz gol e estou trabalhando cada dia para mostrar meu trabalho ao treinador”, comentou o atacante que chegou ao clube em maio.