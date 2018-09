Brasil inicia ciclo com boa vitória contra os Estados Unidos

Anderson Fattori



07/09/2018 | 22:54



O Brasil iniciou com pé direito o ciclo com foco na Copa do Mundo de 2022. Na noite deste sábado, o time do técnico Tite foi até New Jersey, nos Estados Unidos, e venceu os anfitriões por 2 a 0, com gols de Roberto Firmino e Neymar, ambos no primeiro tempo.



A partida foi a primeira depois da traumática eliminação na Copa do Mundo da Rússia e mostrou poucas novidades. Na escalação inicial, apenas o lateral-direito Fabinho, do Liverpool, foi cara nova. Depois, durante a partida, Tite deu oportunidade para Arthur, Lucas Paquetá, Everton e Richarlison, que vestiram a camisa amarela pela primeira vez. O jogo também marcou a volta do zagueiro Dedé ao time.



O primeiro gol brasileiro foi muito bonito. Logo aos dez minutos, após jogada pela direita, Douglas Costa cruzou no pé de Roberto Firmino que completou para a rede. Depois de desperdiçar algumas oportunidades, Neymar, aos 42 minutos, cobrou pênalti com categoria e deu números finais ao confronto.



Agora, a equipe brasileira volta a campo na terça-feira, para outro amistoso, desta vez contra El Salvador, em Washington, também nos Estados Unidos.