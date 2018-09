Temer e ministros discutiram questão dos museus e atentado a Bolsonaro

07/09/2018 | 21:33



A reunião do presidente Michel Temer com os ministros da Justiça, Torquato Jardim; do Gabinete da Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen; e da Segurança Pública, Raul Jungmann, teve dois temas principais: a questão dos museus e o atentado ao presidenciável Jair Bolsonaro. Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, com relação ao deputado Bolsonaro, foi feita mais uma avaliação do dia e dos fatos ocorridos, além de comentários sobre as análises já divulgadas sobre o crime.

Com relação aos museus, foi feita uma atualização dos dados e a expectativa é que o presidente Temer anuncie medidas concretas para o setor na segunda-feira, 10, segundo uma fonte.

Ao final da reunião no Palácio da Alvorada, que durou cerca de uma hora e meia, nenhum participante falou com a imprensa.