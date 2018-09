Del Potro vence dois sets, vê Nadal abandonar e vai à final do US Open

07/09/2018 | 20:13



Juan Martin del Potro está de volta à final do US Open após nove anos. Nesta sexta-feira, o número 3 do mundo abriu 2 a 0 diante do espanhol Rafael Nadal, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, e viu o líder do ranking da ATP abandonar a quadra na sequência, após atuar por 1 hora e 59 minutos, por causa de uma lesão no joelho direito.

A classificação, embora facilitada pela contusão do adversário, confirma o grande momento de Del Potro. Afinal, o argentino, após conquistar o seu único título de Grand Slam na edição de 2009 do US Open, sofreu com graves lesões, tendo operado quatro vezes o punho. Mas vem conseguindo atuar em alto nível, como tem demonstrado no evento nova-iorquino.

Esta foi a sexta vitória de Del Potro em 17 duelos com Nadal, sendo que a última havia sido nas semifinais da Olimpíada do Rio, em 2016. E na temporada passada, o espanhol havia derrotado o argentino nessa mesma fase do US Open. Agora garantido na decisão, o sul-americano terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o japonês Kei Nishikori.

No confronto desta sexta-feira, Nadal e Del Potro cometeram 19 erros não-forçados cada, enquanto o argentino fechou o duelo com mais winners - 29 a 26. E eles fizeram um duelo com longos ralis e tenso no começo, tanto que cada um conseguiu uma quebra de serviço nos games iniciais.

Del Potro, então, ficou próximo da vitória ao converter break point no nono game. Mas não conseguiu sustentar o saque na sequência, quando poderia ter fechado a parcial, algo que foi conseguir apenas no tie-break.

No segundo set, o equilíbrio não se repetiu, com Nadal sofrendo com as dores no joelho direito. Del Potro aproveitou para confirmar o seu saque com facilidade e sempre pressionado o do espanhol. O argentino teve nove break points na parcial, convertendo um logo no começo e outro no oitavo game, selando com esse a vitória por 6/2. Na sequência, então, antes do começo do terceiro set, Nadal abandonou o duelo, o que garantiu a vaga de Del Potro na decisão do US Open, marcada para domingo.