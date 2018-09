Brasileiro e venezuelano morrem após enfrentamento por suspeita de furto em RR

07/09/2018 | 19:58



A tensão entre brasileiros e venezuelanos em Roraima registrou nesta sexta-feira, 7, mais um episódio trágico. Um venezuelano foi assassinado a pedradas e pauladas depois de matar um brasileiro com uma facada. O caso aconteceu após um suposto furto no bairro Jardim Floresta, localizado na vizinhança de um abrigo improvisado com mais de 300 venezuelanos, em Boa Vista.

Segundo a polícia, três venezuelanos tentaram furtar pães em um comércio e foram perseguidos por cerca de seis brasileiros. Um deles, o autônomo Manoel Siqueira de Sousa, de 35 anos, conseguiu alcançar um dos venezuelanos, que o esfaqueou na garganta. O autônomo foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Logo após o crime, o venezuelano foi perseguido por moradores do bairro. Jose Rodrigues, de 21 anos, foi morto a pauladas e pedradas. Os golpes foram desferidos principalmente na cabeça da vítima. A reportagem esteve no local do crime, mas ninguém quis dar entrevistas. À PM, moradores da redondeza do abrigo teriam contado que os venezuelanos que vivem na região estariam cometendo pequenos furtos. Logo após os crimes, a segurança no local foi reforçada por agentes da Força Nacional de Segurança.