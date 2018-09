Mac Miller, ex namorado de Ariana Grande, morre aos 26 anos após sofrer uma overdose

07/09/2018 | 19:11



Para a tristeza de milhares de fãs, o site TMZ divulgou a morte do rapper Mac Miller, aos 26 anos de idade.

A notícia pegou a todos de surpresa e, de acordo com o veículo, o músico teria sofrido uma overdose neste sexta-feira, dia 7.

Ainda segundo a publicação, o corpo do jovem teria sido encontrado em sua casa, porém a polícia havia registrado a ligação de um amigo do rapper pedindo ajuda.

O TMZ afirmou que o jovem estaria com problemas para superar o término do relacionamento com Ariana Grande!