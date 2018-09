Marcelo Tas estará hoje no ‘Papo de Mãe’

Miriam Gimenes



10/09/2018 | 07:34



O programa Papo de Mãe, da TV Cultura, apresentado por Mariana Kotscho, conta hoje com a participação especial do jornalista Marcelo Tas. Ele e o psicólogo e psicanalista Reinaldo Lobo discutirão sobre identidade de gênero na adolescência. A atração irá ao ar às 11h45 e às 17h45.

Tas é pai de Luc, que é transexual, e contará como começou a notar a condição do filho. “É uma coisa que acontece ao longo do tempo. Então, a primeira questão foi a homossexual. Ela começou a ter relações com pessoas do mesmo sexo e também com meninos (...) Depois chegou a questão da identidade, que para mim, a questão trans ela não tem nada a ver com sexualidade – é bom a gente entender isso –, mas tem a ver com identidade, com a pessoa se identificar com outro gênero”.

Contará ainda de que forma a família lidou com a situação. “É bom dizer que isso não é fácil. É uma grande transformação, uma notícia importante na vida da gente, que eu procurei tratar de um jeito muito simples, que é através do afeto. Que é olhar para o seu filho e perceber que ele é a mesma pessoa. E quem me deu essa dica foi a minha filha mais nova, a Clarice”. Ele também falará com o especialista sobre violência, os conflitos psicológicos e a importância do apoio dos pais.