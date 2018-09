Flávio Bolsonaro diz que pai se recupera e que apoiadores continuarão campanha

07/09/2018 | 17:21



Ao chegar no hospital Albert Einstein, onde o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) está internado, o deputado fluminense Flávio Bolsonaro (PSL), um dos filhos do candidato, reforçou que seu pai está se recuperando e que seus apoiadores continuarão fazendo a campanha presidencial nas ruas.

"O capitão está se recuperando, mas a gente vai estar na rua para fazer a campanha dele e virar essa página triste do nosso País, e vai ser no primeiro turno", declarou.

Ele ainda disse que os aliados continuarão defendendo o que acreditam e que o ataque é a prova de que não são armas que matam pessoas. "Essa é a maior prova de que quem mata as pessoas não são as armas. Ele, com uma faca, podia ter matado meu pai. Então quem mata pessoas são pessoas, não é uma faca, não é uma arma. Vamos continuar na nossa luta defendendo o que a gente acredita."

Flávio Bolsonaro afirmou que vai procurar a Polícia Federal após visitar o pai para ter informações sobre a investigação da agressão.