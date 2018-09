De olho nas tramas épicas

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



09/09/2018 | 07:19



A atriz Vanessa Gerbelli, que nasceu em São Bernardo, apareceu pela primeira vez na telinha da TV com a novela O Cravo e a Rosa (2000), da Rede Globo. Passados 18 anos de sua estreia, construiu uma carreira de sucesso desfilando entre esta emissora e a Rede Record, sempre com papéis de destaque.

Atualmente, ela pode ser vista na Record, já que integra o elenco de mais uma novela épica da emissora, Jesus. A artista está no ar dando vida a personagem Herodíade, vilã ambiciosa e manipuladora. Na trama, ela se casa com seu tio Filipe, a quem abandona para viver em adultério com outro tio, Antipas. “Ela é rancorosa, egoísta e fingida. Acho que o desafio é representar tudo isso parecendo uma pessoa normal nos dias de hoje. Temos sempre muitas facetas, e eu não quero fazer uma caricatura do mal”, explica Vanessa em entrevista ao Diário.

Para a artista, participar de tramas históricas como Jesus é sempre uma experiência interessante de ter. “Nos enriquecemos com a pesquisa, nos divertimos com a composição das personagens. Figurino, caracterização e gestual”, explica a atriz. Se tratando de uma novela extremamente ligada à religiosidade, Vanessa conta que se mantém conectada à espiritualidade. “Rezo, faço ioga, medito. Acho valiosíssimos os ensinamentos de Jesus.”

PALCOS

Sua paixão pelo teatro vem desde pequena, quando ainda frequentava as escolas de São Bernardo, cidade em que a artista conta guardar boas lembranças. “Estudei no extinto Centro Educacional Pirâmide e morava perto da Biblioteca Monteiro Lobato. Lembro de ouvir do meu quarto o sino da Igreja Matriz. Vou muito pouco à cidade, mas minha família e amigos ainda moram ali”, recorda-se.

No entanto, enquanto crescia via-se em dúvida entre vocações artísticas, e optou por cursar uma faculdade que não se relacionava com artes cênicas. “A escolha de fazer artes plásticas veio do fato de eu já ter feito cursos de teatro e me sentir dividida entre estas vocações, além da de cantora. Eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Quem me levou para os palcos como atriz foi a minha tia Noemi Gerbelli, que era profissional há muito tempo quando eu nasci.” Ela ainda conta que, por influência da tia, optou por não ficar apenas no amadorismo e começou a se aventurar em testes profissionais e, por causa do incentivo, conquistou não só os papéis da TV, teatro, mas também no cinema, tendo como destaque a Elisa, do filme As Mães de Chico Xavier (2011).

Com tantos dotes artísticos, Vanessa tinha projetos para além da televisão. Mas, recentemente, um acidente de carro foi responsável por tirar a vida do irmão. “Eu estava para lançar um disco com ele, o Gian Gerbelli, um trabalho que tinha o repertório da nossa infância e juventude. Estava envolvida neste lançamento e estávamos formatando um show para depois da novela. Por enquanto não consigo pensar em um projeto fonográfico sem ele. Ainda estou me recuperando, foi um golpe duríssimo”.