Kendall Jenner vai à programa de TV e fãs questionam supostas plásticas feitas pela modelo

07/09/2018 | 17:11



Kendall Jenner está em Nova York para a semana de moda, e aproveitando o tempo na cidade, ela foi convidada a participar do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon da última quinta-feira, dia 6, e durante o programa, a modelo comentou sobre o casamento dos seus amigos Justin Bieber e Hailey Baldwin, falou sobre Milie Bobby Brown, e até dançou com o ex Beatles Paul McCartney.

Quando Milie Bobby Brown foi ao programa, a atriz revelou que era muito fã de Keeping Up With The Kardashians. Na vez de Kendall, a modelo retribui o carinho:

- Isso é incrível porque eu assisti a esse dia e eu a vi. Ela é uma fã nossa e eu sou fã dela, eu sou obcecada por ela e e quando ela disse aquilo eu pensei: Ai meu Deus. Isso é tão legal, porque eu a amo também. Ela é tão doce.

Mudando de assunto, ao ser questionada sobre o casamento da amiga, também modelo, Hailey Baldwin com o cantor Justin Bieber, Jenner respondeu:

- O que quer que os faça feliz, me faz feliz. Sou amigo dos dois há muito tempo e todo mundo está feliz, então eu estou feliz!

O programa ainda rendeu boas risadas e ao final, Paul McCartney e Kendall apareceram dançando juntos a música Fuh You, do músico.

Depois de ser exibido, alguns fãs levantaram a hipótese da modelo ter feito algumas cirurgias plásticas. Os internautas notaram algumas mudanças no rosto da modelo, principalmente em seus lábios. Ao compararem fotos atuais da beldade com fotos de 2017, ela parece estar com lábios mais generosos. Teria Ken se rendido à moda de suas irmãs?

Ainda durante a semana de moda em Nova York, a Kendall teria sido vista na quarta-feira, dia 5, trocando beijos com Anwar Hadid, irmão de Bela e Gigi Hadid, novamente. Segundo o Page Six, ambos estavam em uma festa no Soho enquanto as irmãs de Anwar também se divertiam por perto. Uma fonte revelou ao portal estrangeiro que eles não se desgrudaram a noite toda, sem se importar com quem estava vendo.

Em junho, o site TMZ já havia publicado fotos dos dois se beijando. Será que esse romance vai pra frente?