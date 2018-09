Kim Kardashian contrata assistente de selfie e modelo para experimentar suas roupas

07/09/2018 | 17:11



Não importa o que aconteça, Kim Kardashian sempre dá um jeito de driblar os problemas da vida. Dessa vez, Kim sentiu dores no pulso e foi aconselhada pelos seus médicos a descansar a região em que sente dores, isso inclui não tirar selfies durante um tempo.

No teaser do próximo episódio de Keeping Up With The Kardashians, Kim chama Paxy, a assistente que contratou para fazer suas fotos e não ficar sem atualizar as redes sociais com suas famosas fotografias diárias. Em uma conversa com Khloé e Kris Jenner, a socialite explicou:

- Minha mão dói e esqueci minha munhequeira. Por isso peço à Paxy, ela faz as minhas fotos para que eu possa descansar as minhas mãos.

Apesar da cara de estranhamento que a mãe e a irmã fizeram, Kris apoia a decisão da filha:

- Isso vai ajudar a cuidar da mão de Kim sem perder a atividade em redes sociais.

Os investimentos da empresária não pararam por aí! Além de Paxy, Kim contratou modelos com as mesmas medidas que ela para experimentarem suas roupas. A celebridade revelou em uma entrevista para a revista People:

- Nós temos modelos, exatamente com as minhas medidas, que experimentam todas as roupas e são fotografadas, elas fazem esses trabalhos por horas diariamente.

Ela ainda contou que todas as roupas que compra são enviadas para o escritório de seu marido, Kanye West, e lá as modelos vestem as roupas para que Kim decida qual irá usar. Isso acontece principalmente em aparições públicas:

- Eu já cheguei a enviar o meu closet inteiro, com um time de seguranças. Apenas para que as modelos fossem fotografadas e eu pudesse decidir o que faria sentido para mim.

A socialite explicou que faz isso para facilitar sua vida.