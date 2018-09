Luiza Possi troca alianças com Cris Gomes em casamento surpresa

07/09/2018 | 17:11



Luiza Possi não poderia estar mais feliz! Na última quinta-feira, dia 6, a beldade foi surpreendida por seu amado, Cris Gomes, com um pré casamento surpresa.

Luiza estava em uma viagem em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do noivo e alguns amigos, mas a loira não esperava o que estava por vir!

Com direito a belas flores, Cris Gomes se declarou para a amada e entregou uma caixinha super fofa com alianças de papel! A surpresa emocionou a cantora compartilhou o registro do momento feito pelos amigos e se declarou em seu Instagram:

Foi a coisa mais linda, um pré casamento, surpresa! No barco em Miami, do amigo, irmão, agente, @danilofaro com nossa música do tribalista_oficial vivendo um momento lindo e especial com @crigomes que inspire a todos, e lembre que amor existe sim, e é muito bom!

Os pombinhos já revelaram que irão subir ao altar mesmo somente em janeiro de 2019!