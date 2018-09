Meghan Markle levanta suspeitas de possível gravidez

07/09/2018 | 17:11



Os internautas ficaram convencidos de que Meghan Markle estaria grávida, depois que a duquesa desembarcou em Londres na quinta-feira, dia 6, na gala de 100 Days to Peace usando um vestido azul, cujo modelo serve para esconder a barriga, do estilista Jason Wu.

Para a infelicidade daqueles que torciam pela vinda de mais um bebê real, uma fonte próxima ao Palácio de Kensington contou ao US Weekly que não tem um bebê a bordo para Meghan:

Meghan e Harry estarão muito ocupados até o final do ano. Eles estão animados para começar uma família, mas sempre quiseram concentrar o primeiro ano de casamento em seu trabalho oficial e começar a conscientizá-lo sobre as causas mais próximas as eles. Esse é o principal objetivo antes de começar uma família.

Em 2012, Harry revelou para a ABC News que desde muito jovem ele deseja ser pai e que só estava esperando encontrar a pessoa certa para ser a mãe de seus filhos.

O príncipe já achou a pessoa certa, agora vamos esperar pelo anúncio real da gravidez.