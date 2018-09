Z4 reúne canções do seriado em SP

Da Redação



09/09/2018 | 07:00



Os acontecimento que marcam a história do seriado giram em torno de música. Não poderia ser diferente, uma vez que as ações mostradas nos capítulos são reflexos do dia a dia dos integrantes do grupo que dá nome ao programa, feito em parceria entre a Disney e o SBT – a primeira temporada acaba se ser encerrada. Parte da trilha sonora está reunida no primeiro disco da carreira da boy band brasileira, recém-lançado em plataformas de streaming na internet.

Na verdade, o material é um EP (extended play), ou seja, composto por menos canções do que um álbum completo. O disco conta com seis faixas: Aperta o Play, SOS, Nota 10, Pode Acreditar, Cadê Você? e Nuvem Passageira (Tão Leve), todas compostas pelos produtores musicais Umberto Tavares e Jefferson Junior. Os atores e, agora, cantores, Pedro Rezende (intérprete de Luca), Matheus Lustosa (Rafael), Gabriel Santana (Paulo) e Apollo Costa (Enzo) emprestam suas vozes.

A ideia é que o grupo inicie série de shows pelo Brasil para estar mais próximo ao público. As músicas do disco devem servir de base para as apresentações, que abrirão espaço para outras composições apresentadas pela Z4 que ficaram de fora do EP, mas que foram tocadas ao longo dos capítulos, casos de Não Dá, Conectando e a obra homônima do quarteto. A temporada nos palcos estava prevista para ser iniciada neste mês, sendo adiada ainda sem data de previsão.