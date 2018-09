Rodar pela Toscana. Retornar no tempo. Procurar respostas

Em nossa mais recente viagem à região da Toscana, Itália, revisitamos a comuna de Castiglione di Garfagnana, de onde partiram meus bisavós Raffaello Angelo Lazzurri e Maria Rosa Amábile Rossi a caminho da América.

No Brasil, Raffaello passa a assinar Raphael Lazzuri, e hoje dá nome a parque ecológico municipal localizado na Avenida Kennedy, em São Bernardo.

Meu nono, Giuseppe Lazzurri, também nascido em Castiglione, chega ao Brasil em 1911, aqui passando a assinar José Lazzuri. Assim como seu pai e irmãos, tem atuação destacada na exploração racional e replantio vegetal em propriedade da família, em extenso braço da Represa Billings até a segunda balsa, distrito de Riacho Grande. Com a desapropriação das terras para a construção da Usina Billings, mudam-se para a Vila de São Bernardo.

Em terras italianas, motivado pelo tema da coluna Memória publicada em 1º de novembro de 2016 (‘Uma são-bernardense: a primeira prefeita do Estado’, sobre Spasia Albertina Bechelli Cecchi), determinei-me a visitar a necrópole de Chiozza, onde seu corpo estaria enterrado.

Recordar e homenagear a memória das gerações que nos antecederam é algo que os italianos aprenderam há muito. Na Toscana com seus memoriais não é diferente.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 8 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6852

Manchete – Vereador de Santo André alega stress e vai à Europa

Independência – Desfiles do 7 de setembro foram realizados em Santo André, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires, com grande público.

Estradas – Sem Operação Descida, 10 mil veículos param. Pela terceira vez em um mês o complexo Anchieta-Imigrantes registrou congestionamento.

Crônica (Guido Fidelis) – Conversa de comadres à espera da morte.

Obituário – Marcada a missa de sétimo dia de José Geraldo Nieto, o Zé Repique, figura popular em Santo André e tema de várias reportagens no Diário.

Milagre – Rapaz cai em abismo de 40 metros na Estrada Velha do Mar e sai vivo.

Despedida – O zagueiro Luiz Pereira se despediu do Santo André no empate de 1 a 1 com o São Bento, pelo Torneio Eduardo Farah. O jogo foi disputado no Estádio Jaçatuba.

