Tite inicia ciclo com base da Copa

Anderson Fattori



07/09/2018 | 16:00



O Brasil inicia hoje o ciclo com foco na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Neste primeiro teste, às 21h05, contra os Estados Unidos, em Nova Jersey, o torcedor não deve ver muitas diferenças em relação ao time que chegou às quartas de final na Rússia. Tite segue no comando e vai privilegiar o entrosamento na tentativa de vencer e dar confiança ao grupo.

Uma das novidades é a braçadeira de capitão, que agora pertence a Neymar. O jogador, aliás, falou ontem com a imprensa e explicou o silêncio após a Copa. “Fui alvo de muitas críticas. Coisas ruins e não me senti bem em falar. Quando não me sinto bem, melhor ficar quieto. Minha resposta tem de ser dentro de campo. Decidi aceitar (a braçadeira de capitão) porque aprendi muita coisa, e vou aprender muito mais. Essa responsabilidade vai fazer bem para mim”, projetou.

O time deve ter dez jogadores que estiveram na Rússia – a única novidade é o lateral-direito Fabinho, do Liverpool. A expectativa é que Tite use de forma gradual os novatos, como o volante Arthur, o meia Lucas Paquetá e o atacante Everton.

“Agora é um novo momento, uma retomada. Algumas coisas precisam ser ajustadas. Os novatos provocam expectativa até em mim. Vai gerando essa competição entre eles, eleva o nível técnico. Procuramos deixar os mais jovens à vontade. O jogo vai dizer se eles vão estrear”, avaliou o treinador.