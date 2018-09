Palmeiras perde dois titulares e indica formação com garotos para o dérbi

07/09/2018 | 15:48



O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, indicou nesta sexta-feira que pretende poupar os titulares no clássico deste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Em treino na Academia de Futebol, a equipe se preparou com vários reservas na formação e sem o meia Bruno Henrique e o atacante colombiano Borja. Os dois têm problema na panturrilha e não vão jogar.

Os jornalistas tiveram acesso aos 30 primeiros minutos do trabalho tático na manhã desta sexta-feira. Felipão organizou o time sem goleiro fixo e com dois garotos da base na formação: o volante Gabriel Furtado, de 18 anos, e o atacante Papagaio, de 19. Por outro lado, titulares como o lateral-direito Mayke e o atacante Willian foram poupados por estarem muito desgastados.

O time titular escalado teve: Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Gabriel Furtado, Felipe Melo e Lucas Lima; Artur, Papagaio e Hyoran. Essa lista pode, no entanto, ter algumas mudanças para este domingo como a entrada de jogadores que inicialmente não foram escolhidos para o treino, como o volante Jean e o atacante Deyverson.

O Palmeiras vai fazer a última atividade neste sábado de manhã, com os portões fechados para imprensa e torcedores. A preocupação de Felipão com o desgaste de alguns titulares é não comprometer a equipe para a partida seguinte. Na quarta-feira, o time recebe o Cruzeiro, no estádio Allianz Parque, pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil.