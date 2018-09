Norte-americanos arrasam dupla de Marcelo Melo e faturam o título do US Open

07/09/2018 | 15:41



A concretização do sonho do primeiro título na chave de duplas no US Open, em Nova York, não aconteceu para Marcelo Melo. Nesta sexta-feira, os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock frustraram o objetivo do tenista mineiro, que ao lado do parceiro polonês Lukasz Kubot foi derrotado na decisão por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 16 minutos.

Campeão de Wimbledon no ano passado, ao lado de Kubot, e de Roland Garros em 2015, junto do croata Ivan Dodig, seu antigo companheiro de duplas, Melo ficou com o vice em sua primeira final da carreira profissional no Grand Slam disputado em quadras duras no complexo de Flushing Meadows, em Nova York. O mineiro também tem outra derrota em um torneio Major - em 2013, na grama do All England Club, em Londres, com Dodig.

Se o título não veio, a compensação para Marcelo Melo virá na atualização do ranking da ATP nesta segunda-feira. Na lista individual, o mineiro sairá da 14.ª colocação e subirá para sexto - Kubot também ganhará oito posições e será o quinto. Nos pontos da temporada, que valem para efeito de classificação para o ATP Finals, em novembro, em Londres, a dupla voltará ao oitavo lugar, justamente o último que garantirá vaga na competição que fechará a temporada.

Do lado campeão, Mike Bryan levou o seu 18.º título de Grand Slam e o segundo sem a presença do irmão gêmeo Bob, que se recupera de uma lesão no quadril. Aos 40 anos, ele é o número 1 do ranking e faturou o sexto título no US Open. Junto com Jack Sock, conquistou nesta temporada também a taça em Wimbledon.

A final desta sexta-feira foi equilibrada apenas na primeira metade do primeiro set. Depois do 3/3 na primeira parcial, a dupla da casa deslanchou e venceu sete games seguidos, fechando em 6/3 abrindo 4 a 0 na segunda. Abatidos, Marcelo Melo e Lukasz Kubot ainda perderam mais um saque e os norte-americanos conquistaram o título.