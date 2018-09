Comitê Olímpico revela que Senegal receberá os Jogos da Juventude de 2022

07/09/2018 | 15:32



O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou neste sábado que Senegal será o anfitrião dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2022. Será a primeira vez que um país africano abrigará um evento organizado pela entidade.

"O COI teve a sorte de ter quatro parceiros de qualidade representando o continente africano no processo de seleção para a escolha do país anfitrião. Todos os quatro candidatos possuiam a capacidade de receber os Jogos com sucesso", afirmou o vice-presidente do COI, Ugur Erdener.

A candidatura terá como sede principal a capital Dakar, mas também terá eventos nas cidades de Diamniadio e Saly. Concorriam também Botswana, Nigéria e Tunísia. O presidente do Coi, Thomas Bach, explicou o interesse pelo continente africano.

"É hora da África. A África é o lar de muitos atletas olímpicos bem sucedidos e proeminentes. A África é um continente da juventude. É por isso que queremos levar os Jogos Olímpicos da Juventude de 2022 à África e ao Senegal. Eles ofereceram um projeto baseado em uma visão forte para a juventude e o esporte. Nos esforçaremos para entregar juntos, como parte de uma parceria forte, visionária, responsável um inspirador Jogos da Juventude".

A decisão de levar a competição para a África aconteceu durante reunião do conselho em PyeongChang, na China, em fevereiro. De acordo com o COI, o processo de seleção do anfitrião foi mais curto do que os processos anteriores com a intenção de reduzir custos. A oficialização do país anfitrião acontecerá em novo encontro dos membros do COI, nos dias 8 e 9 de outubro, em Buenos Aires. A capital argentina receberá a competição neste ano. Os Jogos acontecerão de 6 a 18 de outubro.