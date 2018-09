Apoiadores de Bolsonaro fazem orações e programam manifestação no domingo

07/09/2018 | 15:06



Apoiadores do deputado Jair Bolsonaro fazem orações e dão declarações de apoio ao candidato à Presidência pelo PSL em frente ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde o presidenciável está internado.

Há pouco, cerca de 20 simpatizantes se ajoelharam e fizeram uma oração na portaria da unidade hospitalar. Os apoiadores convidam ainda simpatizantes para uma manifestação a partir das 15h do próximo domingo, 9, em frente ao prédio da TV Gazeta, na Avenida Paulista, com uma caminhada até o Museu de Arte de São Paulo (Masp). Na sede da emissora de TV, a partir das 19h30, está programado o debate da emissora e do jornal O Estado de S.Paulo com candidatos ao Planalto.