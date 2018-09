Esfaqueador de Bolsonaro pode pegar até 20 anos de prisão

07/09/2018 | 15:04



O esfaqueador do candidato Jair Bolsonaro (PSL) pode pegar até 20 anos de prisão. Adelio Bispo foi indiciado pela Polícia Federal com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional - a Lei 7.170/83 (Governo João Figueiredo, último general do regime militar) define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social.

Se processado e condenado, Bispo pode pegar até 20 anos de reclusão.

O artigo 20 é expresso ao definir pena de reclusão de três a 10 anos para quem praticar atentado pessoal por inconformismo político. "Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o triplo."

Bispo esfaqueou Bolsonaro na tarde desta quinta, 6, no centro de Juiz de Fora (MG). O candidato fazia ato de campanha.

O agressor foi preso e autuado em flagrante. A investigação indica que ele teria agido sozinho. Na delegacia de Juiz de Fora, Bispo disse que quem mandou (esfaquear Bolsonaro) foi o Deus aqui em cima.

O ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, avalia que o ataque pode ter sido 'ato isolado'. Ele informou que outros dois suspeitos estão sob investigação.