Trump ameaça China com mais tarifas e pode intensificar disputas comerciais

07/09/2018 | 14:36



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que tarifas adicionais sobre outros US$ 267 bilhões em produtos chineses estão prontas para serem implementadas e podem ser lançadas no curto prazo, sinalizando um novo passo para a crescente disputa comercial entre os dois países. A bordo do Air Force One, Trump disse que as tarifas seriam adicionais às barreiras sobre US$ 200 bilhões em bens chineses que o governo americano vem preparando e que, de acordo com o republicano, podem ser lançadas "muito em breve, dependendo do que acontece".

"Eu odeio dizer isso, mas, por trás disso, há outros US$ 267 bilhões prontos para serem tarifados no curto prazo se eu quiser", acrescentou. "Isso muda a equação", afirmou o presidente. A Casa Branca se prepara para atingir a China com tarifas de 25% sobre até US$ 200 bilhões em produtos chineses. Até o momento, os EUA impuseram tarifas de 25% sobre US$ 50 bilhões em exportações chinesas para os americanos. Além disso, Washington já implementou barreiras sobre painéis solares, máquinas de lavar e sobre o aço e o alumínio chineses.

O período de comentários públicos sobre as tarifas sobre US$ 200 bilhões terminou na quinta-feira, o último passo antes da implementação das barreiras. Associações comerciais, que se opõem às barreiras, estavam se preparando para um anúncio a ser feito nesta sexta-feira.

Recentemente, o subsecretário do Tesouro dos EUA, David Malpass, e o vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, discutiram as relações comerciais entre os dois países em Washington, mas não fizeram nenhum sinal visível de progresso. (Com Dow Jones Newswires)