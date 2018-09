Xuxa pretende voltar a trabalhar com crianças: 'preciso disso'

07/09/2018 | 13:32



A apresentadora Xuxa Meneghel contou que tem vontade de voltar a trabalhar com crianças e que tem um projeto em mente para isso em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube.

Xuxa foi questionada se tem algum receio em não conseguir acompanhar as novas gerações de crianças e jovens, imersas no mundo virtual, hoje em dia e respondeu: "Tenho muita vontade de voltar a trabalhar com eles. Não tenho medo de não acompanhar. Acho que se eu ficar com medo não vou viver tudo que tenho pela frente. ... Adoro desafios."

"A minha vontade é de realmente voltar a trabalhar diretamente com criança. Quando tô com criança, parece... Sabe quando você bota o dedo na tomada? Recebo essa energia, preciso disso."

Giovanna então perguntou por que a apresentadora não retoma programas infantis: "A gente tem um projeto, mas não sabe se isso vai acontecer ou não. Uma das coisas que eu quero é isso, criança do meu lado fazendo o que elas quiserem comigo."

Xuxa, porém, garante que não haverá uma 'volta ao passado': "Isso é um problema. Essa cobrança não é muito boa. No passado, deu certo porque eu era aquilo e as pessoas queriam ver aquilo. Hoje, pelo fato de eu fazer parte do imaginário dos adultos, de algumas pessoas, elas querem aquilo. E eu não vou poder dar aquilo mais, porque não sou mais aquilo."

"O que eu tenho pra oferecer é uma mulher de 55 anos que ama estar do lado de criança, mas que com certeza não vai mais usar minissaia, chuquinha ou descer da nave. Isso choca muito algumas pessoas que querem ver isso."